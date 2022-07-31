В «Спартаке» рассказали о ходе продажи абонементов на сезон-2022/23

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о том, что число проданных абонементов на сезон-2022/23 значительно ниже, чем в предыдущие сезоны.

«Продажи абонементов? Не смогу назвать вам точную цифру. Лучше уточнить у коммерческого директора. Меньше не то, что у «Факела». А меньше, чем у нас в предыдущие сезоны», — сказал Зеленов.

Сегодня, 31 июля «Спартак» проведет первый домашний матч в сезоне-2022/23 против «Оренбурга». Игра пройдет в рамках 3-го тура РПЛ и начнется в 17.30 (мск).