В «Спартаке» рассказали о ситуации с игровой формой команды

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ситуации с игровой формой команды.

«Весь сезон «Спартак» будет играть в форме от Nike. Мы подписали соглашение с техническим партнером Wildberries. Это не значит, что они будут производить форму. Это значит, что они помогут найти экипировку на следующий сезон. Новая форма уже изготовлена, она уже отгружается», — заявил Зеленов.

Wildberries заключил трехлетний договор со «Спартаком», который начнет действовать с сезона 2023/24. Логотип маркетплейса появится на форме игроков.

Nike был техническим спонсором «Спартака» с 2005 года, а в мае прекратил сотрудничество с клубом из-за санкций УЕФА к российскому футболу.