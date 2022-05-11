Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:30

В «Спартаке» рассказали о судьбе ретро-формы, в котором клуб должен был провести матч в честь столетия

Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о судьбе ретро-формы, в котором клуб должен был провести матч в честь столетия.

«Надеемся, что как только, так сразу. Та сторона нам не отвечает. У нас было письмо перед матчем с «Крыльями Советов». Но пока мы не можем ее получить по независящим от нас причинам», — сказал Зеленов.

Также глава пресс-службы московского клуба рассказал о состоянии здоровья Ильи Кутепова, Павла Маслова и Наиля Умярова.

«Кутепов, Маслов, Умяров еще восстанавливаются», — заявил он.

Сегодня, 11 мая, «Спартак» сыграет с «Енисеем» в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет с организмом, если пить крафтовое пиво каждый день. Мнение эксперта
Клаудиньо, Агаларов и «никто». Эксперты выбрали лучшего футболиста уходящего сезона в РПЛ
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: 1/2 финала
В «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья спортивного директора клуба Каттани
«Спартак» — «Енисей»: смотреть прямую трансляция матча БЕТСИТИ Кубка России
Романцев — о карьере в Красноярске: «Забей я тогда «Зениту» за «Спартак» — все испортил бы»
«Спартак» — «Енисей»: где смотреть матч БЕТСИТИ Кубка России 11 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
«Спартак» — «Енисей»: прогноз Нигматуллина на матч БЕТСИТИ Кубка России
Уилкшир назвал заслуженной победу «Динамо» над «Аланией» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
В «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья спортивного директора клуба Каттани
Александр Мостовой: «Зенит» хочет быть похожим на «Баварию», но четыре года не может выйти из группы Лиги чемпионов»
Агент Языджи рассказал о процессе восстановления футболиста ЦСКА
Бригада Кукуяна будет судить матч «Спартак» — «Зенит»
Матч «Динамо» с «Локомотивом» начнется с минуты молчания в память о Валентине Яшиной
Палычу — 75! Большое интервью Юрия Семина — о Лобановском, Романцеве, Федуне, друзьях и врагах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шунин: «В моем сердце Валентина Яшина навсегда останется очень добрым и светлым человеком»

В «Спартаке» заявили, что уважают решение фанатов бойкотировать игры в знак протеста против Fan ID
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости