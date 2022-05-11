В «Спартаке» рассказали о судьбе ретро-формы, в котором клуб должен был провести матч в честь столетия

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о судьбе ретро-формы, в котором клуб должен был провести матч в честь столетия.

«Надеемся, что как только, так сразу. Та сторона нам не отвечает. У нас было письмо перед матчем с «Крыльями Советов». Но пока мы не можем ее получить по независящим от нас причинам», — сказал Зеленов.

Также глава пресс-службы московского клуба рассказал о состоянии здоровья Ильи Кутепова, Павла Маслова и Наиля Умярова.

«Кутепов, Маслов, Умяров еще восстанавливаются», — заявил он.

Сегодня, 11 мая, «Спартак» сыграет с «Енисеем» в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.