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Сегодня, 18:32

В «Спартаке» заявили, что уважают решение фанатов бойкотировать игры в знак протеста против Fan ID

Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился мнением о поддержке болельщиков перед матчем 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея».

— Вы в шаге от финала. Есть возможность поддержки активных болельщиков?

— Диалог с фанатами у нас постоянный. Мы уважаем их решение бойкотировать игры в знак протеста против Fan ID. Можем констатировать, что команда остается без поддержки в важных матчах, но мы с уважением относимся к фанатам. Считаю, что мяч на их стороне, они должны решить приостановить бойкот или отменить его. Но мы ни к чему не призываем, они сами ответственны за то, что делают.

В январе 2022 года фанатские объединения «Спартака» выступили с заявлением о бойкоте матчей команды Тинькофф РПЛ, БЕТСИТИ Кубка России и еврокубков до отмены закона о внедрении Fan ID.

Матч «Спартак» — «Енисей» пройдет 11 мая в 19:30 по московскому времени.

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2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
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