В «Спартаке» заявили, что уважают решение фанатов бойкотировать игры в знак протеста против Fan ID

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился мнением о поддержке болельщиков перед матчем 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея».

— Вы в шаге от финала. Есть возможность поддержки активных болельщиков?

— Диалог с фанатами у нас постоянный. Мы уважаем их решение бойкотировать игры в знак протеста против Fan ID. Можем констатировать, что команда остается без поддержки в важных матчах, но мы с уважением относимся к фанатам. Считаю, что мяч на их стороне, они должны решить приостановить бойкот или отменить его. Но мы ни к чему не призываем, они сами ответственны за то, что делают.

В январе 2022 года фанатские объединения «Спартака» выступили с заявлением о бойкоте матчей команды Тинькофф РПЛ, БЕТСИТИ Кубка России и еврокубков до отмены закона о внедрении Fan ID.

Матч «Спартак» — «Енисей» пройдет 11 мая в 19:30 по московскому времени.