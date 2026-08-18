«Локомотив» учится жить без Батракова. И продолжает падение

Драматичная развязка в пользу «Ростова».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

18 августа, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Понятно, что групповой этап FONBET Кубка России, где составы в сравнении с чемпионатом порой меняются до неузнаваемости, не показателен, но именно с матча в Ростове-на-Дону «Локомотив» начал учиться жить без Батракова. Алексей отправился на выезд вместе с командой, но так как переговоры с «Галатасараем» перешли в активную стадию, по решению клуба остался вне заявки. А чтобы оценить масштаб игрока, которого теряет российский чемпионат, нужно было видеть, как отреагировали на появление Батракова готовившиеся выводить футболистов на поле ростовские мальчишки и девчонки. Многие ли способны вызвать такие эмоции? Вопрос риторический.

Карпукас, кстати, на поле тоже отсутствовал, но — как и в Оренбурге в матче РПЛ — по медицинским причинам. Маловато позитива, однако он все-таки был: в ворота железнодорожников вернулся восстановившийся после травмы Митрюшкин. Обычно в кубковом турнире он не играет, однако сейчас поездка на берега Дона пришлась как нельзя кстати. Но для начала во вторник проверили 18-летнего голкипера хозяев Петрова — сына олимпийской чемпионки-2016 по гандболу Майи Петровой. Артем свою знаменитую маму точно порадовал, отразив сложный удар Годяева, которого тонкой передачей нашел в штрафной Коваленко. Ну а Митрюшкин несколько минут спустя остался без работы из-за промаха атаковавшего с линии штрафной Шанталия.

«Ростов», в стартовом составе которого не было ни одного легионера, смотрелся довольно живо и смело, однако концовка первого тайма прошла с заметным перевесом «Локо», а самым ярким игроком гостей на данном отрезке оказался Щетинин. В первом случае Сильянов замыкал его подачу с лета, и, несмотря на коварный отскок от газона, Петров выручил. Потом — когда со второго этажа атаковал Руденко — мяч покинул поле, попав в штангу. А в интервале между этими эпизодами с дальней дистанции выстрелил Годяев, и снова Петров оказался на высоте. Пожалуй, именно вратарь ростовчан стал героем первого тайма, за которым Батраков наблюдал из фан-сектора красно-зеленых.

Логично, что в перерыве Джонатан Альба провел двойную замену, укрепив центр поля Мироновым, а оборону — разбавившим российский состав Сако. А так как хозяева провели очень насыщенную десятиминутку, Михаил Галактионов ответил усилением атаки, бросив в бой Пиняева, Бакаева и Голубева. Только мгновенного эффекта это не дало, и Митрюшкину пришлось тушить пожар, самоотверженно бросившись в ноги своему оппоненту. А Джикии — в отчаянном подкате опережать в штрафной еще одного джокера Голенкова. «Ростов» забрал инициативу и прилично нагружал работой оборону соперника. Периодически железнодорожникам приходилось банально выносит мяч подальше от своей штрафной.

Данила Прохин и Александр Коваленко. Фото ФК «Ростов»

В атаке же у гостей дела надолго разладились. Впрочем, как и в первой половине матча, заключительная часть второго тайма получилась для «Локо» максимально содержательной. С интервалом в минуту Голубев в районе площади ворот не смог замкнуть прострел Сильянова, а замыкавший подачу с углового Лукас Фассон пробил в сантиметрах от штанги. Смотрелось это явно опаснее выстрела Голенкова с острого угла. Не говоря уже об атаке, в которой Бакаев простреливал на Салтыкова и Петров совершил самое яркое спасение матча.

Этот эпизод оказался ключевым наряду с фолом Ненахова на Семенчуке в добавленное арбитром время. Вместо серии пенальти, к которой многие уже приготовились, все ограничилось одним 11-метровым, который реализовал Комаров. «Ростов» — лидер группы, а «Локо» в этом сезоне никак не может выиграть. Если бы не Митрюшкин и штанга, все было бы еще печальнее для гостей. Но и так — совсем не весело.