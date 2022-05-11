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Шунин: «В моем сердце Валентина Яшина навсегда останется очень добрым и светлым человеком»

Вратарь «Динамо» Шунин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Яшиной
Иван Торопцев
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Яшиной, вдовы легендарного вратаря бело-голубых Льва Яшина.

«Очень грустно говорить о том, что Валентины Тимофеевны больше нет с нами. Мы потеряли одного из самых преданных болельщиков «Динамо». Она всегда была рядом с командой — сначала на протяжении всей карьеры Льва Яшина, потом как истинный поклонник нашего клуба. Валентина Тимофеевна ходила на все домашние матчи. Когда стало сложно, обязательно смотрела их по телевизору. Она знала всех игроков «Динамо», и ни о ком я никогда не слышал ни слова критики.
Мы часто общались — у нее было столько историй про Льва Ивановича! Созванивались после матчей, и Валентина Тимофеевна поздравляла «Динамо» с победами. Каждый раз, когда мы прощались, она говорила: «Удачи вам, целую твои ручки». Как и Льву Ивановичу когда-то. В моем сердце Валентина Тимофеевна навсегда останется очень добрым и светлым человеком. В памяти каждого из нас — преданным болельщиком. Для нее «Динамо» значило больше, чем просто клуб, за который много лет играл ее муж. Мы должны помнить об этом в каждом следующем матче», — приводит официальный сайт «Динамо» слова Шунина.

Валентина Яшина скончалась вчера, 10 мая на 92-м году жизни.

Лев Яшин был женат на Валентине Яшиной с 1954 года. Вратарь умер 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет.

Источник: https://fcdm.ru/news/anton-sunin-v-moem-serdce-valentina-timofeevna-navsegda-ostanetsia-ocen-dobrym-i-svetlym-celovekom
Антон Шунин
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