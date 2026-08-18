Фанаты ЦСКА — в адрес замдиректора Шевелева: «Чемодан, вокзал, Тагил»

Болельщики ЦСКА скандируют оскорбления и призывают уйти из клуба заместителя гендиректора по спортивным вопросам Евгения Шевелева во время матча с «Акроном» в Пути РПЛ FONBET Кубке России.

Фанаты армейцев скандируют: «Шевелева вон из клуба. Чемодан, вокзал, Тагил. Игрока нашел в Ютубе. За три года два забил».

Уроженец Нижнего Тагила 41-летний Шевелев работает в ЦСКА с 2020 года. Он занимал должности главного аналитика, спортивного координатора и с января 2025-го — заместителя гендиректора по спортивным вопросам.