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Фанаты ЦСКА — в адрес замдиректора Шевелева: «Чемодан, вокзал, Тагил»

Руслан Минаев

Болельщики ЦСКА скандируют оскорбления и призывают уйти из клуба заместителя гендиректора по спортивным вопросам Евгения Шевелева во время матча с «Акроном» в Пути РПЛ FONBET Кубке России.

Фанаты армейцев скандируют: «Шевелева вон из клуба. Чемодан, вокзал, Тагил. Игрока нашел в Ютубе. За три года два забил».

Уроженец Нижнего Тагила 41-летний Шевелев работает в ЦСКА с 2020 года. Он занимал должности главного аналитика, спортивного координатора и с января 2025-го — заместителя гендиректора по спортивным вопросам.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo;: онлайн-трансляция кубкового матча.ЦСКА — «Акрон»: онлайн-трансляция матча Кубка

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