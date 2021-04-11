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В «Сочи» рассчитывают, что главный тренер Федотов будет здоров к следующему матчу

20:12
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Заболевший ангиной главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов должен вернуться на скамейку к следующему матчу в Тинькофф РПЛ, сообщил генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

«Мы рассчитываем, что к следующему матчу главный тренер Владимир Федотов будет в строю», — сказал Рубашко ТАСС.

Федотов пропустил гостевой матч команды в рамках 24-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» (0:1), домашнюю игру 25-го тура против «Зенита» (1:2) и четвертьфинальный матч БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива» (1:3).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11118129

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