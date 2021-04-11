В «Сочи» рассчитывают, что главный тренер Федотов будет здоров к следующему матчу
Заболевший ангиной главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов должен вернуться на скамейку к следующему матчу в Тинькофф РПЛ, сообщил генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.
«Мы рассчитываем, что к следующему матчу главный тренер Владимир Федотов будет в строю», — сказал Рубашко ТАСС.
Федотов пропустил гостевой матч команды в рамках 24-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» (0:1), домашнюю игру 25-го тура против «Зенита» (1:2) и четвертьфинальный матч БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива» (1:3).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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