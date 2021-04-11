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«Локомотив» — «Спартак»: Левников правильно удалил Айртона

20:00
11 апреля. «Локомотив» — «Спартак». Фол Айртона. 11 апреля. «Локомотив» — «Спартак». Фол Айртона. 11 апреля. «Локомотив» — «Спартак». Фол Айртона. 11 апреля. «Локомотив» — «Спартак». Фол Айртона. 11 апреля. «Локомотив» — «Спартак». Фол Айртона.
11 апреля. «Локомотив» — «Спартак». Фол Айртона.
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На 45-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» правильное решение принял арбитр Кирилл Левников, удалив Айртона. Защитник красно-белых задержал руками Рифата Жемалетдинова, который убегал один на один с вратарем, и лишил железнодорожника явной возможности забить гол.

11 апреля. "Локомотив" - "Спартак". Фол Айртона.
11 апреля. «Локомотив» — «Спартак». Фол Айртона.

(Александр Бобров)

Локомотив — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




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