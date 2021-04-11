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Де Блекере считает, что работа российской ЭСК выстроена очень профессионально

20:25
Франк Де Блекере. Фото Instagram
Франк Де Блекере. Фото Instagram

Известный бельгийский арбитр, член комиссии УЕФА по развитию судейства и эксперт экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Франк Де Блекере в интервью «СЭ» дал оценку работы российской ЭСК.

Иван Саенко и&nbsp;Франк Де&nbsp;Блекере.«Перед игрой слушал Depeche Mode и начинал обуваться с левой ноги». Франк Де Блекере — о судейских привычках, работе в России, ВАР и правилах игры

— Должен признать, что работа комиссии выстроена очень профессионально. После каждого игрового дня мы получаем эпизоды и нарезки, которые рассматриваются во время нашего заседания. Мы открыто обсуждаем эпизоды, и каждый выражает свою точку зрения, при этом уважая чужое мнение.

— В чем, на ваш взгляд, главная задача ЭСК?

— Я считаю, что важно принимать последовательные решения. Решения, которые могут понять все причастные к футболу лица. Нужно общаться и объяснять эпизоды. Таким образом мы, члены комиссии, станем лучше понимать друг друга. А когда улучшается понимание, улучшается и взаимодействие.

(Александр Бобров)

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