Де Блекере считает, что работа российской ЭСК выстроена очень профессионально

Известный бельгийский арбитр, член комиссии УЕФА по развитию судейства и эксперт экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Франк Де Блекере в интервью «СЭ» дал оценку работы российской ЭСК.

— Должен признать, что работа комиссии выстроена очень профессионально. После каждого игрового дня мы получаем эпизоды и нарезки, которые рассматриваются во время нашего заседания. Мы открыто обсуждаем эпизоды, и каждый выражает свою точку зрения, при этом уважая чужое мнение.

— В чем, на ваш взгляд, главная задача ЭСК?

— Я считаю, что важно принимать последовательные решения. Решения, которые могут понять все причастные к футболу лица. Нужно общаться и объяснять эпизоды. Таким образом мы, члены комиссии, станем лучше понимать друг друга. А когда улучшается понимание, улучшается и взаимодействие.

(Александр Бобров)