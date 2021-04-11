Де Блекере считает, что работа российской ЭСК выстроена очень профессионально
Известный бельгийский арбитр, член комиссии УЕФА по развитию судейства и эксперт экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Франк Де Блекере в интервью «СЭ» дал оценку работы российской ЭСК.
— Должен признать, что работа комиссии выстроена очень профессионально. После каждого игрового дня мы получаем эпизоды и нарезки, которые рассматриваются во время нашего заседания. Мы открыто обсуждаем эпизоды, и каждый выражает свою точку зрения, при этом уважая чужое мнение.
— В чем, на ваш взгляд, главная задача ЭСК?
— Я считаю, что важно принимать последовательные решения. Решения, которые могут понять все причастные к футболу лица. Нужно общаться и объяснять эпизоды. Таким образом мы, члены комиссии, станем лучше понимать друг друга. А когда улучшается понимание, улучшается и взаимодействие.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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