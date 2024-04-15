Рыскин — о выкупе Сако: «На 99 процентов этот вопрос решен. Остались мелочи»
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» высказался о процессе выкупа защитника Умара Сако у болгарской «Арды».
«На 99 процентов этот вопрос решен. Все важные документы и соглашения подписаны. Остались мелочи», — сказал Рыскин «СЭ».
Сако перешел в «Ростов» в январе 2024 года на правах аренды до конца сезона-2023/24. Всего за российский клуб он провел 7 матчей, не отличившись результативными действиями.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сако в 800 тысяч евро.
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|
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|14
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|4
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|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
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|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
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|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
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|9
|7
|7
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|34
|
9
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|23
|9
|5
|9
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|32
|
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|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
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|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
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|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6
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