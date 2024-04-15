Защитник «Сочи» Дркушич: «Спартак» не был слабым в матче с нами»
Защитник «Сочи» Ваня Дркушич прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 24-го тура РПЛ.
«Не думаю, что «Спартак» был слабым в матче с нами. Просто во второй части чемпионата мы каждый раз показываем, что можем играть в хороший футбол, но нам все время не хватало результата. А в матче со «Спартаком» все получилось, слава богу», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».
«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков в 23 матчах. «Спартак» идет седьмым с 35 очками.
Источник: «РБ Спорт»
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|5
|4
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|Краснодар
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|12
|7
|4
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|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
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|Кр. Советов
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|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
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|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
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|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
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|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
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|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6
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