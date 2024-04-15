Защитник «Сочи» Дркушич: «Спартак» не был слабым в матче с нами»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 24-го тура РПЛ.

«Не думаю, что «Спартак» был слабым в матче с нами. Просто во второй части чемпионата мы каждый раз показываем, что можем играть в хороший футбол, но нам все время не хватало результата. А в матче со «Спартаком» все получилось, слава богу», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков в 23 матчах. «Спартак» идет седьмым с 35 очками.