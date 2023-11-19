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Сегодня, 15:14

В РФС объяснили, почему отказались приглашать Дуду и Карвальо на ретро-матч «Локомотив» — ЦСКА

Алина Савинова
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Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал, кто из футболистов отказался приехать на матч легенд «Локомотива» и ЦСКА.

«Мы хотели полностью воспроизвести составы команд 2002 года, за исключением тех, кто уже ушел от нас — это Лекхето, Беркетов... Мы звали Джеймса Обиору, но он не смог приехать, прислал свои извинения. Гена Нижегородов живет в другой стране. У Вадима Евсеева матч с «Кубанью», у Игнашевича — тренировочные планы, Максим Бузникин только сделал операцию. После этого мы решили чуть «выйти» за пределы 2002 года. Разговаривали с Яном Дюрицей, Ведраном Чорлукой, Чиди Одиа, Иржи Ярошиком, Ману Фернандешем. У всех свои причины. А вот с Дуду и Даниэлем Карвальо была другая история — они могли приехать, но логистика получалась слишком дорогой и энергозатратной», — цитирует Терешина Metaratings.ru.

По словам специалиста, билеты для Дуду и Карвальо туда и обратно стоили по 2 миллиона рублей на каждого, а их путь составил бы более 1,5 суток.

Ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет 19 ноября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по местному времени. Игра приурочена к 21-летию «золотого» матча между командами, который состоялся в 2002 году. Тогда «Локомотив» обыграл армейцев (1:0).

Источник: https://metaratings.ru/news/v-rfs-rasskazali-pochemu-otkazalis-priglashat-dudu-i-karvalo-na-retro-match-loko-cska-307154/
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ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
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25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
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Урал – Краснодар
 - : -
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