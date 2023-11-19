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Сегодня, 15:45

В РФС рассказали, почему не стали делать из Лиги легенд соревнование

Алина Савинова
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Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин ответил, есть ли у организации желание сделать из Лиги легенд полноценный турнир между звездными командами страны.

«Лигу легенд нельзя назвать классическим соревнованием. Скорее, это новый формат популяризации футбола и взаимодействия с болельщиками. При этом представляющий как зрительский, так и коммерческий интерес. Есть запрос на «олдскул» и ностальгию и у самих игроков и тренеров тех лет. Но, в первую очередь, такие игры — это встреча старых друзей и живой рассказ об истории нашего футбола. Мы прекрасно осознаем все ограничивающие факторы, такие как здоровье, занятость футболистов и тренеров. Все время распланировано, и провести гладкое соревнование в формате полноценной лиги в течение года не получится. Поэтому мы и ушли в историю серии выставочных матчей к значимым федеральным и региональным событиям», — цитирует Терешина Metaratings.ru.

Ближайший ретро-матч между легендами «Локомотива» и ЦСКА пройдет 19 ноября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по местному времени. Игра приурочена к 21-летию «золотого» матча между командами, который состоялся в 2002 году. Тогда «Локомотив» обыграл армейцев (1:0).

Источник: https://metaratings.ru/news/v-rfs-obyasnili-pochemu-ne-stali-delat-iz-ligi-legend-sorevnovanie-307169/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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 12
Джон Кордоба

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Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

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 6
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Роман Ежов

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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