Лосев выразил недоумение из-за дисквалификации Тюкавина

Бывший футболист «Динамо» Виктор Лосев в разговоре с «СЭ» оценил дисквалификацию нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Мы все ждали, что Костю Тюкавина оправдают и дадут сыграть в эту субботу, а они ему еще и условный дополнительный матч дисквалификации дали. Там не было никакого злого умысла, и красной карточки-то не должно было быть. И никак не учитывается «кредитная история» Кости, который желтые-то карточки по большим праздникам получает, а удалился вообще впервые в карьере. Получается, эта неакцентированная отмашка — более серьезное нарушение, чем, например, удар прямой ногой по лицу, за который Онугха на том же заседании никакого дополнительного наказания не понес. Просто удивительно», — сказал Лосев «СЭ».

КДК наказал 24-летнего форварда на два матча чемпионата России, один из которых — условно, за агрессивное поведение в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1), который прошел 6 сентября на «ВТБ Арене» в Москве. На 72-й минуте судья Кирилл Левников удалил Тюкавина за отмашку по лицу защитнику красно-белых Александеру Джику. Футболист получил первую красную карточку в карьере в чемпионате России.

«Динамо» дома сыграет с «Оренбургом» в 8-м туре РПЛ 12 сентября.