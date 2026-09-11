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Судейство

Лосев выразил недоумение из-за дисквалификации Тюкавина

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Динамо» Виктор Лосев в разговоре с «СЭ» оценил дисквалификацию нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Мы все ждали, что Костю Тюкавина оправдают и дадут сыграть в эту субботу, а они ему еще и условный дополнительный матч дисквалификации дали. Там не было никакого злого умысла, и красной карточки-то не должно было быть. И никак не учитывается «кредитная история» Кости, который желтые-то карточки по большим праздникам получает, а удалился вообще впервые в карьере. Получается, эта неакцентированная отмашка — более серьезное нарушение, чем, например, удар прямой ногой по лицу, за который Онугха на том же заседании никакого дополнительного наказания не понес. Просто удивительно», — сказал Лосев «СЭ».

КДК наказал 24-летнего форварда на два матча чемпионата России, один из которых — условно, за агрессивное поведение в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1), который прошел 6 сентября на «ВТБ Арене» в Москве. На 72-й минуте судья Кирилл Левников удалил Тюкавина за отмашку по лицу защитнику красно-белых Александеру Джику. Футболист получил первую красную карточку в карьере в чемпионате России.

«Динамо» дома сыграет с «Оренбургом» в 8-м туре РПЛ 12 сентября.

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Виктор Лосев
Константин Тюкавин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
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