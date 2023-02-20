Пономарев: «Переход Бакаева в ЦСКА — это было бы здорово»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что красно-синим нужен такой игрок, как полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев.

«ЦСКА надо взять игрока, который мог бы обыграть один в один, смог бы играть на фланге. Надо подбирать таких игроков как Мбаппе у Франции, он же неплохой футболист. У армейцев же нет быстрых игроков вообще. На Чалова надеяться нельзя, он вообще не фонтан. Он — черепаха Тортилла, потому что медленный.

Например, переход Бакаева в ЦСКА — это было бы здорово. Команде нужен бегунок, который мог бы нагружать оборону противника. То, что в ЦСКА перешел бы воспитанник «Спартака», это нормально. А что в этом такого? Главное, чтобы он оправдал надежды», — цитирует Пономарева Legalbet.

Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года. В текущем сезоне 26-летний футболист сыграл 20 матчей за петербургский клуб во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.