Джикия о сборах: «Состояние хорошее, что очень радует»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги зимних сборов для команды.

«Это были первые полноценные сборы для Гильермо Абаскаля в качестве главного тренера. Хочется отметить весь этот цикл, достаточно интересная работа была. Новая работа была для коллектива. Понятно, что у каждого тренерского штаба своя подготовка, поэтому было интересно. Надеюсь, что эта работа принесет положительные плоды.

Такого точно не могу вспомнить. Очень много разных активностей, но они очень уместны. Дозировано и четко все происходят, это надо отметить.

Многие отмечают, что подготовка прошла очень хорошо. Понятно, что есть еще время. Состояние хорошее, что очень радует. Ты уже веришь в ту работу, которую выполнял», — рассказал Джикия клубному YouTube-каналу.

Матчи FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоятся 22 и 27 февраля. Первая игра пройдет на домашнем поле железнодорожников.