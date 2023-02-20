Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:28

Джикия о сборах: «Состояние хорошее, что очень радует»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги зимних сборов для команды.

«Это были первые полноценные сборы для Гильермо Абаскаля в качестве главного тренера. Хочется отметить весь этот цикл, достаточно интересная работа была. Новая работа была для коллектива. Понятно, что у каждого тренерского штаба своя подготовка, поэтому было интересно. Надеюсь, что эта работа принесет положительные плоды.

Такого точно не могу вспомнить. Очень много разных активностей, но они очень уместны. Дозировано и четко все происходят, это надо отметить.

Многие отмечают, что подготовка прошла очень хорошо. Понятно, что есть еще время. Состояние хорошее, что очень радует. Ты уже веришь в ту работу, которую выполнял», — рассказал Джикия клубному YouTube-каналу.

Матчи FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоятся 22 и 27 февраля. Первая игра пройдет на домашнем поле железнодорожников.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5oE206Fe9bo
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Девушка пострадала при взрыве коробки в Троицке
Российские силы уничтожили большую часть предоставленной Киеву военной техники НАТО
Движение на Крымском мосту остановлено в обе стороны из-за смертельного ДТП
Стало известно о перекрытии улиц в центре Киева
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Джикия о Проомесе: «Квинси — большой профессионал, опытный футболист, лидер. Он понимает всю ответственность»
Тарханов: «Дзюба — парень с характером. Он всем будет доказывать, что еще может играть на высоком уровне»
Джикия рассказал, как Дуарте и Тавареш адаптируются в «Спартаке»
Джикия: «Атмосфера на сегодняшний день реально очень хорошая»
В РФС назвали условия, при которых бразильцы Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную России
Пономарев: «Переход Бакаева в ЦСКА — это было бы здорово»
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Тарханов объяснил, почему «Спартак» будет фаворитом в кубковом матче против «Локомотива»
Джикия: «Локомотив» усилился в трансферное окно»
Джикия о Проомесе: «Квинси — большой профессионал, опытный футболист, лидер. Он понимает всю ответственность»
Джикия: «Атмосфера на сегодняшний день реально очень хорошая»
Роман Шишкин заявил, что ждет Дзюбу в составе «Локомотива» на матч со «Спартаком»
Кечинов считает «Спартак» фаворитом в кубковом матче против «Локомотива»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В РФС назвали условия, при которых бразильцы Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную России

Джикия: «Атмосфера на сегодняшний день реально очень хорошая»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости