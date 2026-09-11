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Колосков отреагировал на решение УЕФА зарезервировать места для России в еврокубках на сезон 2027/28

Колосков — о решении УЕФА зарезервировать для России места в еврокубках: «Этот вселяет уверенность и позитив»

Константин Белов
Корреспондент

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» прокомментировал решение УЕФА впервые с 2022 года зарезервировать для России места в еврокубках в сезоне-2027/28.

Согласно документу, Россия при условии возвращения наших команд могла бы получить четыре места в трех турнирах.

«Это значит только то, что УЕФА, как и мы, надеется, что в ближайшее время все российские клубы на законных основаниях вернутся к соревнованиям. Нужно сказать спасибо УЕФА за веру в наше скорое возвращение. Этот знак вселяет уверенность и позитив. Мы скоро будем участвовать в международных турнирах. Но это произойдет только тогда, когда закончатся все известные события», — сказал Колосков «СЭ».

Российские сборные и клубы не участвуют в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

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РПЛ
Вячеслав Колосков
УЕФА
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«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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