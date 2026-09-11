Колосков — о решении УЕФА зарезервировать для России места в еврокубках: «Этот вселяет уверенность и позитив»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» прокомментировал решение УЕФА впервые с 2022 года зарезервировать для России места в еврокубках в сезоне-2027/28.

Согласно документу, Россия при условии возвращения наших команд могла бы получить четыре места в трех турнирах.

«Это значит только то, что УЕФА, как и мы, надеется, что в ближайшее время все российские клубы на законных основаниях вернутся к соревнованиям. Нужно сказать спасибо УЕФА за веру в наше скорое возвращение. Этот знак вселяет уверенность и позитив. Мы скоро будем участвовать в международных турнирах. Но это произойдет только тогда, когда закончатся все известные события», — сказал Колосков «СЭ».

Российские сборные и клубы не участвуют в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.