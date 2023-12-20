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Сегодня, 14:12

В «Оренбурге» заявили, что близки к трансферу Хорди Томпсона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Коло-Коло» Хорди Томпсон близок к переходу в «Оренбург», сообщил президент клуба Василий Еремякин.

«Мы близки к его переходу? Наверное, да. Я смотрел сегодня его итоговый трансфер. Сделал небольшое замечание. Наш специалист посмотрит, и тогда мы финишируем по этому трансферу», — приводит слова Еремякина «Чемпионат».

В этом сезоне Томпсон провел за чилийский клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что 19-летний чилиец находится под домашним арестом в связи с обвинениями в домашнем насилии.

Источник: «Чемпионат»
Футбол
ФК Коло-Коло
ФК Оренбург
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
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11
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13
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14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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