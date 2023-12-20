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Агент Кравцова: «Не думаю, что Кирилл зимой покинет «Сочи»

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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, рассказал о будущем своего клиента.

«Морено в «Сочи»? Это здорово. Что касается Кирилла, то все нормально, у него контракт с «Сочи». Не думаю, что он покинет зимой клуб. Сейчас он в отпуске, пусть отдыхает», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Кравцов сыграл 16 матчей, в которых забил 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского хавбека в 1,2 миллиона евро. Контракт футболиста с «Сочи» действует до конца июня 2026 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Сочи
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 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
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11
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
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