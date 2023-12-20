Федотов — об исполняющих пенальти в ворота Акинфеева: «Ты понимаешь, что бить некуда»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал о психологии игроков, исполняющих пенальти в ворота голкипера армейцев.

«Когда бьешь пенальти в ворота Игоря, чувствуешь его уверенность и его славное прошлое. Это никуда не деть. Игорь в воротах, и ты понимаешь, что бить некуда. Его имя, его мастерство говорят о том, что любой футболист испытывает определенное давление, которое не позволяет реализовать свое преимущество», — сказал Федотов.

ЦСКА в 2023 году стал обладателем FONBET Кубка России. В финале армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, пен. — 6:5).

20 декабря на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован заключительный эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть шестую серию