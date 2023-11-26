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Судейство

Сегодня, 14:48

В «Оренбурге» раскритиковали работу Любимова в матче с «Ахматом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал ничью в матче с «Ахматом» в 16-м туре РПЛ (1:1).

«По такой игре мы потеряли два очка. Мы выглядели лучше в отрезке после нашего гола и до того, как пропустили. Результатом недовольны, должны были побеждать», — сказал Андреев «СЭ».

Также функционер раскритиковал работу главного арбитра встречи Артема Любимова.

«По пенальти у нас вопросов нет. Он был. В остальном его работой мы недовольны. Во всех спорных ситуациях фолы назначались только в одну сторону. Это не понятно. Мы уже устали обращаться в ЭСК РФС. В этот раз этого делать не будем», — добавил Андреев.

«Оренбург» (14) очков занимает 13-е место в РПЛ. Команда Давида Деограсии не выигрывает в чемпионате России с 30 сентября, тогда «Оренбург» переиграл «Зенит» (3:1).

«Ахмат» (13) идет 14-м в турнирной таблице. Грозненцы не побеждают в РПЛ 8 матчей подряд. В последний раз команда Мирослава Ромащенко набрала 3 очка в матче с «Уралом» (1:0) 2 сентября.

ФК Ахмат
ФК Оренбург
6
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
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Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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