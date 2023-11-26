Сафонов не смог продолжить игру с «Уралом», вратаря «Краснодара» заменили после перерыва
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не смог продолжить игру 16-го тура РПЛ с «Уралом».
Вместо него после перерыва вышел Станислав Агкацев.
Сафонов получил повреждение в конце первого тайма, столкнувшись головами с одноклубником Торменой за пределами штрафной. 27-летнего защитника заменили еще до свистка на перерыв.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
12
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|3 : 0
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|2 : 3
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|0 : 2
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|1 : 1
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|3 : 1
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3
Новости