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Сегодня, 15:14

Сафонов не смог продолжить игру с «Уралом», вратаря «Краснодара» заменили после перерыва

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Футболист «Краснодара» Матвей Сафонов
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не смог продолжить игру 16-го тура РПЛ с «Уралом».

Вместо него после перерыва вышел Станислав Агкацев.

Сафонов получил повреждение в конце первого тайма, столкнувшись головами с одноклубником Торменой за пределами штрафной. 27-летнего защитника заменили еще до свистка на перерыв.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
26 нояб, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
3:1
Краснодар

Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК Урал
10
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
12
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 3 : 1
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Квинси Промес

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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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