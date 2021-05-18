В «Нижнем Новгороде» отреагировали на информацию об интересе клуба к Мелкадзе

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал «СЭ» информацию об интересе клуба к нападающему московского «Спартака» Георгию Мелкадзе.

«Это чушь. Мы не интересуемся Георгием. Этот вопрос ни с кем не обсуждали. К трансферному рынку мы обратимся только сегодня. Проведем первое собрание по будущему, по стратегии. Ни о каких футболистах и фамилиях мы даже еще не говорили», — сказал Измайлов «СЭ».

По информации «СЭ», интерес к Мелкадзе также проявляют «Арсенал», «Урал» и «Ростов».

В сезоне-2020/21 24-летний российский футболист провел на правах аренды в «Ахмате», где в 24 матчах забил три гола и сделал одну результативную передачу.

(Владимир Пушкарев)