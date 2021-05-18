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Медиадиректора «Спартака» Фетисова могут выписать из больницы на следующей неделе

12:15
Медиадиректор «Спартака» Антон Фетисов. Фото ФК «Спартак»
Медиадиректор «Спартака» Антон Фетисов. Фото ФК «Спартак»
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов может быть выписан из больницы на следующей неделе. Об этом сообщил пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин.

«Пока его не выписывают. Возможно, это произойдет на следующей неделе», — цитирует ТАСС Кулемина.

9 мая директор департамента по связям с общественностью красно-белых Фетисов был доставлен в больницу после избиения с открытой черепно-мозговой травмой. 12 мая Фетисов был переведен из реанимации в обычную палату, в тот же день стало известно, что правоохранительные органы задержали человека, избившего директора красно-белых. Им оказался 31-летний монтажник Жафяр Боровков.

13 мая Telegram-канал Mash опубликовал видео инцидента, на котором видно, что сотрудник «Спартака» первым нанес удар.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11399871

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