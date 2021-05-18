Дзюба вошел в тройку лучших игроков «Зенита» по системе «гол+пас»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вошел в тройку лучших футболистов питерского клуба в истории чемпионатов России по системе «гол+пас», информирует официальный сайт питерцев.

По этому показателю нападающий набрал 157 очков (95 голов и 62 результативные передачи) в 210 матчах за сине-бело-голубых. Результативная игра в Саранске, где Дзюба оформил покер, позволила ему обойти Данни (156 очков, 68+88, 256 игр) и занять третье местов в списке лучших зенитовцев.

Рейтинг возглавляет Александр Кержаков (228 очков, 163+65, 382 матча). На второй строчке — Андрей Аршавин (225 очков, 80+145, 376 матчей).

Кроме того, по среднему количеству результативных действий за игру (у обоих — по 0.59) Кержаков и Аршавин заметно уступают Дзюбе (0.74).

Топ-10 игроков «Зенита» по показателю «гол+пас» в российской истории (высший дивизион) выглядит следующим образом:

1. Александр Кержаков — 228 очков (163+65)

2. Андрей Аршавин — 225 (80+145)

3. Артем Дзюба — 157 (95+62)

4. Данни — 156 (68+88)

5. Халк — 143 (77+66)

6. Константин Зырянов — 99 (39+60)

7. Александр Спивак — 80 (43+37)

8. Олег Шатов — 75 (31+44)

9. Роман Широков — 69 (43+26)

10. Сердар Азмун — 68 (52+16)