Дзюба вошел в тройку лучших игроков «Зенита» по системе «гол+пас»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вошел в тройку лучших футболистов питерского клуба в истории чемпионатов России по системе «гол+пас», информирует официальный сайт питерцев.
По этому показателю нападающий набрал 157 очков (95 голов и 62 результативные передачи) в 210 матчах за сине-бело-голубых. Результативная игра в Саранске, где Дзюба оформил покер, позволила ему обойти Данни (156 очков, 68+88, 256 игр) и занять третье местов в списке лучших зенитовцев.
Рейтинг возглавляет Александр Кержаков (228 очков, 163+65, 382 матча). На второй строчке — Андрей Аршавин (225 очков, 80+145, 376 матчей).
Кроме того, по среднему количеству результативных действий за игру (у обоих — по 0.59) Кержаков и Аршавин заметно уступают Дзюбе (0.74).
Топ-10 игроков «Зенита» по показателю «гол+пас» в российской истории (высший дивизион) выглядит следующим образом:
1. Александр Кержаков — 228 очков (163+65)
2. Андрей Аршавин — 225 (80+145)
3. Артем Дзюба — 157 (95+62)
4. Данни — 156 (68+88)
5. Халк — 143 (77+66)
6. Константин Зырянов — 99 (39+60)
7. Александр Спивак — 80 (43+37)
8. Олег Шатов — 75 (31+44)
9. Роман Широков — 69 (43+26)
10. Сердар Азмун — 68 (52+16)
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-05-18-dzyuba-v-troyke-luchshikh-igrokov-zenita-v-rossiyskoy-istorii-po-sisteme-gol-pas.htm
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