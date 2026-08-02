«Оренбург» — «Зенит»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Оренбург» примет «Зенит» в рамках 2-го тура чемпионата России в воскресенье, 2 августа. Игра состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

02 августа, 16:00. Газовик (Оренбург)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Ключевые события встречи «Оренбург» — «Зенит» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

В 1-м туре премьер-лиги «Оренбург» победил «Ростов» со счетом 2:1. «Зенит» начал новый сезон с победы над «Акроном» — 5:0.

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