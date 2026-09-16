«Локомотив» — «Крылья Советов»: во сколько начало матча РПЛ

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграют в 9-м туре Российской премьер-лиги в среду, 16 сентября. Встреча пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало матча — в 20.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 20:45. РЖД Арена (Москва)

Следить за ходом и результатом игры «Локомотив» — «Крылья Советов» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 20.40 мск.

«Локомотив» после восьми матчей набрал 6 очков и занимает 13-е место. В предыдущем туре железнодорожники уступили «Зениту» (1:2).

«Крылья Советов» имеют 10 очков и располагаются на 10-й строчке. В предыдущей встрече самарцы победили «Родину» (2:1).

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