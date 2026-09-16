«Балтика» победит «Зенит», а ЦСКА уступит в Каспийске. Прогнозы на 9-й тур РПЛ
«Спартак» — «Факел»
Ринат Билялетдинов — 2:0. У «Факела» нет исполнителей. Отсутствует хитринка в игре, без этого сложно забивать мячи. Можно использовать ошибки соперника, но «Спартак» такого не допустит.
Дмитрий Губерниев — 2:1. «Факел» — очень неуступчивая команда, но «Спартак» хорош в созидании. Москвичи точно найдут ключи к обороне соперника, но гости все равно смогут забить один мяч.
«Родина» — «Рубин»
Ринат Билялетдинов — 1:2. Повторения кубкового разгрома точно не будет. Более того, «Рубин» победит. У казанцев в памяти отложилось крупное поражение в Кубке, они хотят отыграться. Когда приезжаешь на то же поле спустя время, подсознательно хочется отомстить.
Дмитрий Губерниев — 0:2. Несмотря на крупную победу в Кубке, у «Родины» весьма мало шансов на успех в этом матче. Думаю, «Рубин» победит.
«Балтика» — «Зенит»
Ринат Билялетдинов — 1:1. «Балтика» хорошо держит темп и компенсирует этим нехватку технико-тактического мастерства. На базе хорошего эмоционального состояния у нее пойдет игра. Калининградцы умеют отыгрываться в концовке матча, думаю, и «Зениту» они потреплют нервы. Питерцы же пока не впечатляют.
Дмитрий Губерниев — 2:1. «Балтика» упрется и сыграет за себя и за того парня, потому что дисквалифицирован тренер. «Зенит» неидеален, поэтому в упорной борьбе калининградцы победят.
«Локомотив» — «Крылья Советов»
Ринат Билялетдинов — 2:1. «Локомотив» набирает ход. Все идет к тому, что у него получится забивать больше одного мяча в игре. К сожалению, в свои ворота все еще прилично пропускает. Самара создаст свои шансы, но использует только один.
Дмитрий Губерниев — 1:0. Мне кажется, что «Локомотив» набирает ход. Команда постепенно начнет приобретать уверенность и выходить из зоны турбулентности. В этом матче «паровозы» одержат скромную, но важную победу.
«Оренбург» — «Краснодар»
Ринат Билялетдинов — 1:2. «Оренбург» будет поддавливать. Затем, как обычно, сделает какой-нибудь подарок «Краснодару» и треснет. «Быкам» же после ничьей с «Акроном» нужна победа.
Дмитрий Губерниев — 0:3. С учетом двух ничейных результатов «Краснодар» очень сильно зол. Думаю, он разгромит «Оренбург».
«Ростов» — «Динамо»
Ринат Билялетдинов — 1:0. «Ростов» проявит оригинальность и победит. В целом это противостояние имеет хорошую и интересную историю. «Динамо» при всех движениях вперед все еще имеет не до конца закрепленную игру. А ростовчане захотят отыграться за разгром от «Спартака» на другой московской команде.
Дмитрий Губерниев — 1:2. Не очень верю в Шварца, но динамовцы хороши. Этот матч будет отличным испытанием для команды. Думаю, в плотной борьбе москвичи выйдут победителями с минимальным отрывом.
«Акрон» — «Ахмат»
Ринат Билялетдинов — 3:2. Не знаю, сумеет ли «Акрон» восстановиться после безумно эмоциональной игры в Краснодаре. Тольяттинцам уже пора побеждать, они хорошо сражаются в последних матчах. Думаю, счет будет весьма экзотическим. Конечно, у «Ахмата» есть Самородов и Мелкадзе, но если «Акрон» восстановится, то вполне сможет забить и три.
Дмитрий Губерниев — 0:2. Черчесов и его банда одержат победу, это точно. Уверен, что этот матч они выиграют всухую.
«Динамо» Мх — ЦСКА
Ринат Билялетдинов — 1:0. Махачкалинцы выступают прилично, необычно для себя. В такой футбол их заставляет играть Вадим Евсеев. Несмотря на традиции дагестанской футбольной школы, они стали играть больше по-северному. Да, у ЦСКА есть старание, движение, но присутствует и элемент везения. Конечно, он не приходит на пустом месте, у команды есть и скорость, и игроки, но для победы этого не хватит.
Дмитрий Губерниев — 2:2. Махачкалинцы — открытие сезона, а у ЦСКА новый тренер. Это будет невероятно интересный матч. Думаю, никто не захочет уступать и получится ничья с большим количеством забитых мячей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0