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«Балтика» победит «Зенит», а ЦСКА уступит в Каспийске. Прогнозы на 9-й тур РПЛ

Давид Петросян
Корреспондент отдела футбола
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов и комментатор Дмитрий Губерниев.

«Спартак» — «Факел»

Ринат Билялетдинов — 2:0. У «Факела» нет исполнителей. Отсутствует хитринка в игре, без этого сложно забивать мячи. Можно использовать ошибки соперника, но «Спартак» такого не допустит.

Дмитрий Губерниев — 2:1. «Факел» — очень неуступчивая команда, но «Спартак» хорош в созидании. Москвичи точно найдут ключи к обороне соперника, но гости все равно смогут забить один мяч.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
16 сентября, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Факел

«Родина» — «Рубин»

Ринат Билялетдинов — 1:2. Повторения кубкового разгрома точно не будет. Более того, «Рубин» победит. У казанцев в памяти отложилось крупное поражение в Кубке, они хотят отыграться. Когда приезжаешь на то же поле спустя время, подсознательно хочется отомстить.

Дмитрий Губерниев — 0:2. Несмотря на крупную победу в Кубке, у «Родины» весьма мало шансов на успех в этом матче. Думаю, «Рубин» победит.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
16 сентября, 18:30. Арена Химки (Химки)
Родина
Рубин

«Балтика» — «Зенит»

Ринат Билялетдинов — 1:1. «Балтика» хорошо держит темп и компенсирует этим нехватку технико-тактического мастерства. На базе хорошего эмоционального состояния у нее пойдет игра. Калининградцы умеют отыгрываться в концовке матча, думаю, и «Зениту» они потреплют нервы. Питерцы же пока не впечатляют.

Дмитрий Губерниев — 2:1. «Балтика» упрется и сыграет за себя и за того парня, потому что дисквалифицирован тренер. «Зенит» неидеален, поэтому в упорной борьбе калининградцы победят.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
16 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Зенит

«Локомотив» — «Крылья Советов»

Ринат Билялетдинов — 2:1. «Локомотив» набирает ход. Все идет к тому, что у него получится забивать больше одного мяча в игре. К сожалению, в свои ворота все еще прилично пропускает. Самара создаст свои шансы, но использует только один.

Дмитрий Губерниев — 1:0. Мне кажется, что «Локомотив» набирает ход. Команда постепенно начнет приобретать уверенность и выходить из зоны турбулентности. В этом матче «паровозы» одержат скромную, но важную победу.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
16 сентября, 20:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Крылья Советов

«Оренбург» — «Краснодар»

Ринат Билялетдинов — 1:2. «Оренбург» будет поддавливать. Затем, как обычно, сделает какой-нибудь подарок «Краснодару» и треснет. «Быкам» же после ничьей с «Акроном» нужна победа.

Дмитрий Губерниев — 0:3. С учетом двух ничейных результатов «Краснодар» очень сильно зол. Думаю, он разгромит «Оренбург».

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
17 сентября, 16:15. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Краснодар

«Ростов» — «Динамо»

Ринат Билялетдинов — 1:0. «Ростов» проявит оригинальность и победит. В целом это противостояние имеет хорошую и интересную историю. «Динамо» при всех движениях вперед все еще имеет не до конца закрепленную игру. А ростовчане захотят отыграться за разгром от «Спартака» на другой московской команде.

Дмитрий Губерниев — 1:2. Не очень верю в Шварца, но динамовцы хороши. Этот матч будет отличным испытанием для команды. Думаю, в плотной борьбе москвичи выйдут победителями с минимальным отрывом.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
17 сентября, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Динамо

«Акрон» — «Ахмат»

Ринат Билялетдинов — 3:2. Не знаю, сумеет ли «Акрон» восстановиться после безумно эмоциональной игры в Краснодаре. Тольяттинцам уже пора побеждать, они хорошо сражаются в последних матчах. Думаю, счет будет весьма экзотическим. Конечно, у «Ахмата» есть Самородов и Мелкадзе, но если «Акрон» восстановится, то вполне сможет забить и три.

Дмитрий Губерниев — 0:2. Черчесов и его банда одержат победу, это точно. Уверен, что этот матч они выиграют всухую.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
17 сентября, 18:30. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
Ахмат

«Динамо» Мх — ЦСКА

Ринат Билялетдинов — 1:0. Махачкалинцы выступают прилично, необычно для себя. В такой футбол их заставляет играть Вадим Евсеев. Несмотря на традиции дагестанской футбольной школы, они стали играть больше по-северному. Да, у ЦСКА есть старание, движение, но присутствует и элемент везения. Конечно, он не приходит на пустом месте, у команды есть и скорость, и игроки, но для победы этого не хватит.

Дмитрий Губерниев — 2:2. Махачкалинцы — открытие сезона, а у ЦСКА новый тренер. Это будет невероятно интересный матч. Думаю, никто не захочет уступать и получится ничья с большим количеством забитых мячей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
17 сентября, 20:45. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
ЦСКА

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ФК Балтика
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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