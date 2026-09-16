«Балтика» победит «Зенит», а ЦСКА уступит в Каспийске. Прогнозы на 9-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов и комментатор Дмитрий Губерниев.

Ринат Билялетдинов — 2:0. У «Факела» нет исполнителей. Отсутствует хитринка в игре, без этого сложно забивать мячи. Можно использовать ошибки соперника, но «Спартак» такого не допустит.

Дмитрий Губерниев — 2:1. «Факел» — очень неуступчивая команда, но «Спартак» хорош в созидании. Москвичи точно найдут ключи к обороне соперника, но гости все равно смогут забить один мяч.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 18:30. Лукойл Арена (Москва)

Ринат Билялетдинов — 1:2. Повторения кубкового разгрома точно не будет. Более того, «Рубин» победит. У казанцев в памяти отложилось крупное поражение в Кубке, они хотят отыграться. Когда приезжаешь на то же поле спустя время, подсознательно хочется отомстить.

Дмитрий Губерниев — 0:2. Несмотря на крупную победу в Кубке, у «Родины» весьма мало шансов на успех в этом матче. Думаю, «Рубин» победит.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 18:30. Арена Химки (Химки)

Ринат Билялетдинов — 1:1. «Балтика» хорошо держит темп и компенсирует этим нехватку технико-тактического мастерства. На базе хорошего эмоционального состояния у нее пойдет игра. Калининградцы умеют отыгрываться в концовке матча, думаю, и «Зениту» они потреплют нервы. Питерцы же пока не впечатляют.

Дмитрий Губерниев — 2:1. «Балтика» упрется и сыграет за себя и за того парня, потому что дисквалифицирован тренер. «Зенит» неидеален, поэтому в упорной борьбе калининградцы победят.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)

Ринат Билялетдинов — 2:1. «Локомотив» набирает ход. Все идет к тому, что у него получится забивать больше одного мяча в игре. К сожалению, в свои ворота все еще прилично пропускает. Самара создаст свои шансы, но использует только один.

Дмитрий Губерниев — 1:0. Мне кажется, что «Локомотив» набирает ход. Команда постепенно начнет приобретать уверенность и выходить из зоны турбулентности. В этом матче «паровозы» одержат скромную, но важную победу.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 20:45. РЖД Арена (Москва)

Ринат Билялетдинов — 1:2. «Оренбург» будет поддавливать. Затем, как обычно, сделает какой-нибудь подарок «Краснодару» и треснет. «Быкам» же после ничьей с «Акроном» нужна победа.

Дмитрий Губерниев — 0:3. С учетом двух ничейных результатов «Краснодар» очень сильно зол. Думаю, он разгромит «Оренбург».

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 16:15. Газовик (Оренбург)

Ринат Билялетдинов — 1:0. «Ростов» проявит оригинальность и победит. В целом это противостояние имеет хорошую и интересную историю. «Динамо» при всех движениях вперед все еще имеет не до конца закрепленную игру. А ростовчане захотят отыграться за разгром от «Спартака» на другой московской команде.

Дмитрий Губерниев — 1:2. Не очень верю в Шварца, но динамовцы хороши. Этот матч будет отличным испытанием для команды. Думаю, в плотной борьбе москвичи выйдут победителями с минимальным отрывом.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Ринат Билялетдинов — 3:2. Не знаю, сумеет ли «Акрон» восстановиться после безумно эмоциональной игры в Краснодаре. Тольяттинцам уже пора побеждать, они хорошо сражаются в последних матчах. Думаю, счет будет весьма экзотическим. Конечно, у «Ахмата» есть Самородов и Мелкадзе, но если «Акрон» восстановится, то вполне сможет забить и три.

Дмитрий Губерниев — 0:2. Черчесов и его банда одержат победу, это точно. Уверен, что этот матч они выиграют всухую.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 18:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

Ринат Билялетдинов — 1:0. Махачкалинцы выступают прилично, необычно для себя. В такой футбол их заставляет играть Вадим Евсеев. Несмотря на традиции дагестанской футбольной школы, они стали играть больше по-северному. Да, у ЦСКА есть старание, движение, но присутствует и элемент везения. Конечно, он не приходит на пустом месте, у команды есть и скорость, и игроки, но для победы этого не хватит.

Дмитрий Губерниев — 2:2. Махачкалинцы — открытие сезона, а у ЦСКА новый тренер. Это будет невероятно интересный матч. Думаю, никто не захочет уступать и получится ничья с большим количеством забитых мячей.