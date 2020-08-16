В Италии узнали, сколько «Аталанта» готова заплатить за Миранчука «Локомотиву»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в «Аталанту», утверждает Calciomercato.it со ссылкой на Sport Mediaset. Клуб из Бергамо готовит предложение по хавбеку сборной России, и в понедельник менеджеры клуба должны встретиться с его агентом.

Ожидается, что «Аталанта» заплатит за Миранчука 15 миллионов евро плюс бонусы. Ранее интерес к нему также проявлял «Милан».

Контракт Миранчука с «Локо» истекает летом 2021 года.

В нынешнем сезоне Миранчук провел два матча в чемпионате России, в которых забил 2 мяча, а также отметился голевой передачей в игре Суперкубка против «Зенита» (1:2). В прошлом сезоне Миранчук отметился 16 голами и 5 передачами в 32 матчах.