В «Химках» заявили, что Дагерстоль принял решение приостановить контракт с клубом
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с защитником Филиппом Дагерстолем.
«Мы пытаемся выйти на связь с игроком. Агент и сам футболист, как я понимаю, приняли решение воспользоваться несуразным разрешением ФИФА и приостановить контракт, чтобы играть в Европе. Пока решение мы будем видеть только со стороны игрока и агента», — сказал Терюшков «СЭ».
21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.
Дагерстоль в марте покинул расположение подмосковного клуба и на правах аренды до конца сезона перешел в шведский «Норрчепинг».
В прошлом сезоне 25-летний Дагерстол провел 17 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.
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12
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13
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14
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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