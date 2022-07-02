В «Химках» заявили, что Дагерстоль принял решение приостановить контракт с клубом

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с защитником Филиппом Дагерстолем.

«Мы пытаемся выйти на связь с игроком. Агент и сам футболист, как я понимаю, приняли решение воспользоваться несуразным разрешением ФИФА и приостановить контракт, чтобы играть в Европе. Пока решение мы будем видеть только со стороны игрока и агента», — сказал Терюшков «СЭ».

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

Дагерстоль в марте покинул расположение подмосковного клуба и на правах аренды до конца сезона перешел в шведский «Норрчепинг».

В прошлом сезоне 25-летний Дагерстол провел 17 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.