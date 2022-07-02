Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:12

В «Химках» заявили, что Дагерстоль принял решение приостановить контракт с клубом

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с защитником Филиппом Дагерстолем.

«Мы пытаемся выйти на связь с игроком. Агент и сам футболист, как я понимаю, приняли решение воспользоваться несуразным разрешением ФИФА и приостановить контракт, чтобы играть в Европе. Пока решение мы будем видеть только со стороны игрока и агента», — сказал Терюшков «СЭ».

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

Дагерстоль в марте покинул расположение подмосковного клуба и на правах аренды до конца сезона перешел в шведский «Норрчепинг».

В прошлом сезоне 25-летний Дагерстол провел 17 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые необходимо употреблять в жару
Кутепов стал торпедовцем, Нобоа готов перейти в ЦСКА, «Зенит» покупает защитника из «Црвены звезды». Главные трансферные слухи РПЛ 2 июля
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Тренер «Зенита»: «Бакаев хорошо вписался в наш коллектив»
В «Зените» объяснили аренду бразильского вратаря: «У него есть сильные качества»
Жоаозиньо: «Хотел остаться в «Сочи». Я устал постоянно переходить из одного место в другое»
Терюшков — о возможном переходе Урунова в «Химки»: «Рано говорить о какой-то конкретике»
Адольфо Гайч объяснил, почему так тяжело адаптируется к России
Жоаозиньо: «Уход Кассьерры является серьезной потерей для «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Адольфо Гайч уверен, что ЦСКА будет прогрессировать при Федотове

Гайч рассказал о конкуренции с Заболотным
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости