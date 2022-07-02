Адольфо Гайч уверен, что ЦСКА будет прогрессировать при Федотове

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч в разговоре с «СЭ» высказался о главном тренере команды Владимире Федотове.

Московский клуб объявил о назначении 55-летнего специалиста 15 июня.

«Федотов отличный тренер. Уверен, мы станем лучше в будущем. Нам нужно больше тренировок, тогда мы точно будем прибавлять! Мы много работает на этих сборах. Это позволит нам прогрессировать и становиться сильнее», — сказал Гайч «СЭ».

Прошедший сезон 23-летний провел в аренде в испанской «Уэске», за которую забил один мяч и отдал две результативные передачи в 26 матчах во всех турнирах. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года.