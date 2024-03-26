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Сегодня, 17:35

В «Химках» заявили, что Митрюшкин отказался продлевать контракт. Вратарь может перейти в «Локомотив»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о возможном уходе голкипера клуба Антона Митрюшкина в «Локомотив» летом 2024 года на правах свободного агента.

«Контракт с Антоном Митрюшкиным действует до конца сезона. Зимой мы предлагали переподписать ему контракт, он отказался. Из «Локомотива» к нам никто не обращался по поводу его перехода, и информации о его будущем трудоустройстве у нас тоже нет. Но если у железнодорожников появится такое желание, будем рады за продолжение его карьеры», сказал Оленев «СЭ».

Митрюшкин выступает за «Химки» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 28-летний вратарь провел 10 матчей во всех турнирах, пропустил 9 голов и 6 раз отыграл «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

До «Химок» Митрюшкин защищал цвета дрезденского «Динамо», «Фортуны», «Сьона» и «Спартака».

Антон Митрюшкин
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
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6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
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 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
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