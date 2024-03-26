В «Химках» заявили, что Митрюшкин отказался продлевать контракт. Вратарь может перейти в «Локомотив»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о возможном уходе голкипера клуба Антона Митрюшкина в «Локомотив» летом 2024 года на правах свободного агента.

«Контракт с Антоном Митрюшкиным действует до конца сезона. Зимой мы предлагали переподписать ему контракт, он отказался. Из «Локомотива» к нам никто не обращался по поводу его перехода, и информации о его будущем трудоустройстве у нас тоже нет. Но если у железнодорожников появится такое желание, будем рады за продолжение его карьеры», — сказал Оленев «СЭ».

Митрюшкин выступает за «Химки» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 28-летний вратарь провел 10 матчей во всех турнирах, пропустил 9 голов и 6 раз отыграл «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

До «Химок» Митрюшкин защищал цвета дрезденского «Динамо», «Фортуны», «Сьона» и «Спартака».