Колосков — о возможном приглашении «Фенербахче» в РПЛ: «Наша лига, что помойка?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное приглашение «Фенербахче» в чемпионат России.

«РПЛ что, помойка, чтобы приглашать какой-то «Фенербахче», который выгнали из Турции?! Какую-то команду выгнали, а мы должны ее подхватить? Да и зачем, если это настоящее позорище», — приводит слова Колоскова Sport24.

25 марта появилась информация о том, что «Фенербахче» может сменить лигу. Клуб из Стамбула рассматривает варианты с переходом в чемпионат Бельгии, Нидерландов, Испании, Франции или Италии. Пресс-служба команды сообщила, что вопрос будет обсуждаться на следующем заседании совета директоров, которое состоится 2 апреля.