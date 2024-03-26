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Полуяхтов: «История с домашним насилием Томпсона не красит, но изгоя из него делать не надо»

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Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов поделился мнением о новичке команды Хорди Томпсоне.

Ранее чилийский вингер был обвинен в насилии над своей девушкой.

«Как отнесся к тому, что у него было с девушкой? Вообще спокойно. Какой-то подкол у нас был — ну и все, на юмор спихнули. Посмеялись, и ладно. Все понимают — это жизнь, в ней всякое случается. Понятно, что тот поступок Хорди не красит, но и изгоя из него делать не надо. Осуждать его не имею права», — приводит слова Томпсона Sport24.

Томпсон перешел в «Оренбург» в январе этого года. За российский клуб игрок провел 2 матча, в которых не отметился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего футболиста в 800 тысяч евро. Контракт чилийца с командой рассчитан до конца июня 2024 года.

Источник: Sport24
Владимир Полуяхтов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Хорди Томпсон
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1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
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Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
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