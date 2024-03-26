Полуяхтов: «История с домашним насилием Томпсона не красит, но изгоя из него делать не надо»

Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов поделился мнением о новичке команды Хорди Томпсоне.

Ранее чилийский вингер был обвинен в насилии над своей девушкой.

«Как отнесся к тому, что у него было с девушкой? Вообще спокойно. Какой-то подкол у нас был — ну и все, на юмор спихнули. Посмеялись, и ладно. Все понимают — это жизнь, в ней всякое случается. Понятно, что тот поступок Хорди не красит, но и изгоя из него делать не надо. Осуждать его не имею права», — приводит слова Томпсона Sport24.

Томпсон перешел в «Оренбург» в январе этого года. За российский клуб игрок провел 2 матча, в которых не отметился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего футболиста в 800 тысяч евро. Контракт чилийца с командой рассчитан до конца июня 2024 года.