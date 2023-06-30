Источник: Смольников может завершить профессиональную карьеру
Экс-защитник «Локомотива» Игорь Смольников может завершить профессиональную карьеру, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, если 34-летнему россиянину не поступят предложения — он объявит о завершении карьеры.
В пятницу, 30 июня, «Локомотив» объявил об уходе Смольникова. Футболист пополнил состав железнодорожников зимой. Во второй половине сезона-2022/23 РПЛ он провел 6 матчей.
Источник: Metaratings.ru
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