В Бразилии утверждают, что Малком уже подписал контракт с "Зенитом"

Нападающий "Барселоны" Малком подписал контракт с "Зенитом", информирует ESPN в Бразилии. Вчера 22-летний форвард прилетел в Россию.

Условия контракта не сообщаются. Ранее речь шла о пятилетнем соглашении.

"Зенит" заплатил за бразильца 40 миллионов евро, плюс возможны бонусы в размере 5 миллионов за удачное выступление. Это пятый по стоимости трансфер в истории РПЛ. Больше заплатили только за Халка (68 миллионов), Акселя Витселя (44,8 миллиона), Виллиана (43,9) и Данни (42,1).

В прошлом сезоне нападающий провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. Ранее сообщалось, что он подпишет пятилетний контракт.