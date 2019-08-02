В Бразилии утверждают, что Малком уже подписал контракт с "Зенитом"

Нападающий "Барселоны" Малком подписал контракт с "Зенитом", информирует ESPN в Бразилии. Вчера 22-летний форвард прилетел в Россию.
Условия контракта не сообщаются. Ранее речь шла о пятилетнем соглашении.
"Зенит" заплатил за бразильца 40 миллионов евро, плюс возможны бонусы в размере 5 миллионов за удачное выступление. Это пятый по стоимости трансфер в истории РПЛ. Больше заплатили только за Халка (68 миллионов), Акселя Витселя (44,8 миллиона), Виллиана (43,9) и Данни (42,1).
В прошлом сезоне нападающий провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. Ранее сообщалось, что он подпишет пятилетний контракт.
Agora é oficial: Malcom assinou há instantes e é o mais novo jogador do Zenit, na 5ª transferência mais cara da história do futebol russohttps://t.co/cb5Se1EGbi pic.twitter.com/rQQS88x8O6— Jorge Nicola (@jorgenicola) August 2, 2019