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«Родина» и «Акрон» сыграли вничью в матче с шестью голами, Максименко оформил хет-трик

Сергей Филин
Нападающий «Родины» Артем Максименко (в центре) стал автором хет-трика в матче с «Акроном» (3:3).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Родина» и «Акрон» сыграли вничью в матче 4-го тура РПЛ — 3:3. Игра состоялась на стадионе «Арена Химки» в Химках.

На 12-й минуте нападающий «Родины» Артем Максименко открыл счет. На 45+1-й минуте 28-летний форвард оформил дубль. На 51-й минуте забил полузащитник «Акрона» Стефан Лончар. На 71-й минуте форвард тольяттинцев Жилсон Беншимол сравнял счет. На 77-й минуте Максименко оформил хет-трик, а на 86-й форвард «Акрона» Кевин Аревало установил окончательный счет.

Артем Максименко.В РПЛ неожиданный герой — Максименко из «Родины». Нападающий оформил хет-трик в яркой перестрелке с «Акроном»

«Родина» с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 2 очками находится на 15-й позиции.

В 5-м туре РПЛ «Родина» на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Акрон» у себя дома встретится с «Крыльями Советов». Оба матча состоятся 23 августа.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
15 августа, 14:00. Арена Химки (Химки)
Родина
3:3
Акрон
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Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Родина
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«Родина» — «Акрон»: гости снова сравняли счет в концовке

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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