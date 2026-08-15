«Родина» и «Акрон» сыграли вничью в матче с шестью голами, Максименко оформил хет-трик

«Родина» и «Акрон» сыграли вничью в матче 4-го тура РПЛ — 3:3. Игра состоялась на стадионе «Арена Химки» в Химках.

На 12-й минуте нападающий «Родины» Артем Максименко открыл счет. На 45+1-й минуте 28-летний форвард оформил дубль. На 51-й минуте забил полузащитник «Акрона» Стефан Лончар. На 71-й минуте форвард тольяттинцев Жилсон Беншимол сравнял счет. На 77-й минуте Максименко оформил хет-трик, а на 86-й форвард «Акрона» Кевин Аревало установил окончательный счет.

«Родина» с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 2 очками находится на 15-й позиции.

В 5-м туре РПЛ «Родина» на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Акрон» у себя дома встретится с «Крыльями Советов». Оба матча состоятся 23 августа.