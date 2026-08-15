«Родина» и «Акрон» сыграли вничью в матче с шестью голами, Максименко оформил хет-трик
«Родина» и «Акрон» сыграли вничью в матче 4-го тура РПЛ — 3:3. Игра состоялась на стадионе «Арена Химки» в Химках.
На 12-й минуте нападающий «Родины» Артем Максименко открыл счет. На 45+1-й минуте 28-летний форвард оформил дубль. На 51-й минуте забил полузащитник «Акрона» Стефан Лончар. На 71-й минуте форвард тольяттинцев Жилсон Беншимол сравнял счет. На 77-й минуте Максименко оформил хет-трик, а на 86-й форвард «Акрона» Кевин Аревало установил окончательный счет.
«Родина» с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 2 очками находится на 15-й позиции.
В 5-м туре РПЛ «Родина» на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Акрон» у себя дома встретится с «Крыльями Советов». Оба матча состоятся 23 августа.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
3
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
4
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артем Максименко
Родина
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0