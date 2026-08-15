Максименко — шестой игрок РПЛ за 10 лет с хет-триком за команду, которая поднялась из Первой лиги

Нападающий «Родины» Артем Максименко оформил хет-трик в матче против «Акрона» (3:3) в 4-м туре РПЛ.

28-летний форвард отличился на 12-й, 45+1-й и 76-й минутах.

Максименко стал шестым игроком РПЛ за 10 лет, который оформил хет-трик за команду, поднявшуюся в прошедшем сезоне из Первой лиги, сообщает Opta Sports. До него это удавалось Евгению Маркову («Тосно», 2017), Александру Кокорину («Сочи», 2020), Владимиру Сычевому («Оренбург», 2022, два хет-трика), Алексу Фернандесу («Балтика», 2024) и Кириллу Кравцову («Сочи», 2026).

Максименко выступает за «Родину» с 2025 года. В этом сезоне он провел 5 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.