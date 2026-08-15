«Ростов» — «Рубин»: прямая трансляция матча РПЛ

«Ростов» и «Рубин» сыграют в матче 4-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 15 августа. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

15 августа, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Отслеживать ключевые события встречи «Ростов» — «Рубин» можно будет в матч-центре «СЭ».

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» по платной подписке. Начало трансляции — в 18.25 мск, за 5 минут до игры. Смотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru.

«Ростов» начал сезон с поражения от «Оренбурга» (1:2), а затем обыграл «Родину» (4:2) и сыграл вничью с ЦСКА (0:0). После трех матчей ростовчане набрали 4 очка и занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Рубин» в первом туре уступил «Краснодару» (1:3), после чего победил «Акрон» (2:1) и сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1). Казанцы набрали 4 очка и перед встречей с «Ростовом» располагаются на 8-й строчке.

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