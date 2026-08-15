«Родина» — «Акрон»: гости снова сравняли счет в концовке

«Акрон» отыгрался в матче против «Родины» в 4-м туре РПЛ — 3:3.

На 86-й минуте отличился Кевин Аревало.

Ранее «Акрон» отыгрался со счета 0:2, но «Родина» снова сумела выйти вперед.