«Родина» — «Акрон»: Максименко оформил хет-трик на 77-й минуте

Нападающий «Родины» Артем Максименко оформил хет-трик на 77-й минуте матча 4-го тура РПЛ с «Акроном» — 3:2.

28-летний форвард забил ударом из-за пределов штрафной.

Игра проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках.

Ключевые события встречи «Родина» — «Акрон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».