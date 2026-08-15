Овечкин: «Надеюсь, что «Динамо» победит «Зенит»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо».

— Будете следить за матчем «Зенит» — «Динамо»? Каков прогноз?

— Конечно, буду смотреть. Надеюсь, что победит «Динамо». А там посмотрим, — сказал Овечкин на финале Овимпийских игр при поддержке FONBET.

Игра между «Зенитом» и «Динамо» пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 16 августа. Начало — в 14.30 по московскому времени.