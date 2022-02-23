В России закрылось трансферное окно

В ночь с 22 на 23 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно.

С 26 января и до 22 февраля команды могли дозаявить игроков на вторую часть сезона Тинькофф РПЛ-2021/22 и на плей-офф Кубка России.

На данный момент в турнирной таблице чемпионата России лидирует «Зенит». В активе команды 38 очков. На два очка отстает «Динамо». На третьей позиции «Сочи», который набрал 31 очко.

Первые матчи после возобновления сезона состоятся 26 февраля.