«Урал» не планирует расторгать контракт с Влутом

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб не планирует расторгать контракт с голландским нападающим Раем Влутом.

- Вчера вы давали комментарий по делу Влута. Что-то поменялось за день? Пообщались с Влутом?

- Ничего не изменилось. Он сам принимает решение. Он может подать апелляцию, это будет еще года полтора. Мы не планирует из-за этого расторгать контракт.

- Как отреагировали на шумиху вокруг этого дела, что вам стали все звонить?

- Зачем? Для чего стали все звонить мне? Это не мое дело. Где-то это случилось, мы его потом взяли. Мы знали об этом. Мы ничего не можем решить.

В начале апреля Влута приговорили в Нидерландах к 2,5 годам тюрьмы за ДТП со смертельным исходом. В ноябре 2021 года форвард, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником аварии, в которой погиб четырехлетний ребенок.