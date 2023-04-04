Колосков хочет, чтобы «Химки» восстановили репутацию и были конкурентоспособны

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о будущем «Химок» в РПЛ.

«Есть ли у «Химок» шансы остаться в РПЛ? Шансы всегда есть. Внизу турнирной таблицы все очень плотно. Пока не закончится 30-й тур, все возможно. Если Билялетдинова оставят в клубе в качестве главного тренера, посмотрим на его работу. Желаю ему удачи. Хочется, чтобы «Химки» наконец восстановили репутацию и были конкурентоспособны. Чем больше сильных команд в чемпионате России, тем лучше и интереснее. Уровень РПЛ от этого только вырастит. Поэтому я за то, чтобы у них все получалось», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Гогниев возглавлял подмосковную команду с сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего специалиста «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и уступили в 15 встречах.

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.