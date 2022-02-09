«Урал» потерпел поражение от «Арарат-Армении» в товарищеском матче

«Урал» потерпел поражение от «Арарат-Армении» (1:2) в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Халид Бин Мохаммед» в ОАЭ в рамках тренировочного сбора.

В составе команды из Еревана забитыми мячами отметились Артем Аванесян и Вильфрид Эза. У екатеринбуржцев единственный гол на счету Эрик Бикфалви.

Ранее на сборах «Урал» потерпел поражение от «Спартака» (1:3), а также сыграл вничью с «Родиной» (2:2) и ереванским «Пюником» (1:1).

Товарищеские матчи. Клубы

«Урал» — «Арарат-Армения» — 1:2 (0:2)

Голы: Аванесян, 4 (0:1). Эза, 10 (0:2). Бикфалви, 71 (1:2).

«Урал»: Годзюр, Шмыков, Динга, Мосин, Емельянов, Щербаков, Маковский, Магомадов, Железнов, Толкачев, Агеев.

9 февраля.