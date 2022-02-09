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«Нижний Новгород» в товарищеском матче победил «Левадию», «Химки» сыграли вничью с «Германштадтом»

«Нижний Новгород» победил эстонскую «Левадию» в товарищеском матче
Карен Саркисян
Корреспондент

Клубы Тинькофф РПЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона.

«Нижний Новгород» в товарищеском матче одержал победу над эстонской «Левадией» со счетом — 2:0. В составе нижегородского клуба забитыми мячами отметились Тимур Сулейманов и Виктор Александров.

В другой товарищеской встрече «Химки» сыграли вничью с румынским «Германштадтом» — 0:0.

Товарищеские матчи. Клубы

«Левадия» — «Нижний Новгород» — 0:2 (0:1)

Голы: Сулейманов, 2 (0:1). Александров, 75 (0:2).

«Нижний Новгород»: Гойло, Гоцук (Пенчиков, 60), Каккоев (Александров, 30), Юлдошев (Миладинович, 60), Ткачук (Масоэро, 60), Стоцкий, Калинский (Шарипов, 60), Карасев (Горбунов, 46), Ларсен, Сулейманов (Косарев, 60), Игрок на просмотре (Эннин, 60)

«Химки» — «Херманштадт» — 0:0

«Химки»: Тусеев, Идову, Тихий, Бруну Виана, Большаков, Жирков, Мамаев, Трошечкин, Магомедов, Долгов, Ламкель Зе.

9 февраля.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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