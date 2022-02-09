«Нижний Новгород» в товарищеском матче победил «Левадию», «Химки» сыграли вничью с «Германштадтом»

Клубы Тинькофф РПЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона.

«Нижний Новгород» в товарищеском матче одержал победу над эстонской «Левадией» со счетом — 2:0. В составе нижегородского клуба забитыми мячами отметились Тимур Сулейманов и Виктор Александров.

В другой товарищеской встрече «Химки» сыграли вничью с румынским «Германштадтом» — 0:0.

Товарищеские матчи. Клубы

«Левадия» — «Нижний Новгород» — 0:2 (0:1)

Голы: Сулейманов, 2 (0:1). Александров, 75 (0:2).

«Нижний Новгород»: Гойло, Гоцук (Пенчиков, 60), Каккоев (Александров, 30), Юлдошев (Миладинович, 60), Ткачук (Масоэро, 60), Стоцкий, Калинский (Шарипов, 60), Карасев (Горбунов, 46), Ларсен, Сулейманов (Косарев, 60), Игрок на просмотре (Эннин, 60)

«Химки» — «Херманштадт» — 0:0

«Химки»: Тусеев, Идову, Тихий, Бруну Виана, Большаков, Жирков, Мамаев, Трошечкин, Магомедов, Долгов, Ламкель Зе.

9 февраля.