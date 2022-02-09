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ЦСКА будет обязан выкупить Карраскаля у «Ривер Плэйта», если он проведет 50 процентов матчей за команду

ЦСКА будет обязан выкупить Карраскаля у «Ривера», если он проведет 50 процентов игр за команду
Карен Саркисян
Корреспондент

ЦСКА будет обязан выкупить полузащитника «Ривер Плэйта» Хорхе Карраскаля, если он проведет 50 процентов матчей за команду в сезоне-2021/22, сообщает журналист Герман Гарсия Грова в Twitter.

По информации источника, стоимость аренды 23-летнего колумбийца до конца нынешнего сезона обойдется армейцам в 300 тысяч евро.

Отмечается, что у красно-синих будет возможностью покупки 50% прав на полузащитника за три миллиона евро. Остальные 30% прав также обойдутся в три миллиона.

При этом аргентинский клуб оставит за собой 20% прав на Карраскаля.

В прошедшем сезоне Карраскаль забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 44 матчах за «Ривер Плэйт». Контракт полузащитника с аргентинским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в 6,2 миллиона евро.

Источник: https://twitter.com/GerGarciaGrova/status/1491415803518152708
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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