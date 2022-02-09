ЦСКА будет обязан выкупить Карраскаля у «Ривер Плэйта», если он проведет 50 процентов матчей за команду

ЦСКА будет обязан выкупить Карраскаля у «Ривера», если он проведет 50 процентов игр за команду

ЦСКА будет обязан выкупить полузащитника «Ривер Плэйта» Хорхе Карраскаля, если он проведет 50 процентов матчей за команду в сезоне-2021/22, сообщает журналист Герман Гарсия Грова в Twitter.

По информации источника, стоимость аренды 23-летнего колумбийца до конца нынешнего сезона обойдется армейцам в 300 тысяч евро.

Отмечается, что у красно-синих будет возможностью покупки 50% прав на полузащитника за три миллиона евро. Остальные 30% прав также обойдутся в три миллиона.

При этом аргентинский клуб оставит за собой 20% прав на Карраскаля.

В прошедшем сезоне Карраскаль забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 44 матчах за «Ривер Плэйт». Контракт полузащитника с аргентинским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в 6,2 миллиона евро.