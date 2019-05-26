Умяров и Гапонов - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Оренбургом"

Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "Спартака" на матч 30-го тура чемпионата России. С первых минут в составе красно-белых на поле появится полузащитник Наиль Умяров.

"Оренбург": Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Сутормин, Попович, Мишкич, Алвеш, Деспотович. Запасные: Фролов, Руденко, Андреев, Чиркин, Афонин, Маляров, Кулишев, Козлов, Чуканов, Галаджан.

"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Умяров, Зе Луиш. Запасные: Терешкин, Селихов, Комбаров, Боккетти, Ломовицкий, Игнатов, Глушенков, Мелкадзе, Руденко.